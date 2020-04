Cachoeiro: ônibus têm horários ampliados em parte das linhas

Por Redação - Redação 118

Nesta segunda-feira (27), o transporte coletivo municipal de Cachoeiro de Itapemirim passou a operar com a grade de horários de sábado em algumas linhas com maior número de usuários.

O aumento da oferta de viagens em relação ao que vinha sendo praticado desde o início da suspensão das atividades de comércio e serviços públicos na cidade se dá devido à reabertura do comércio, na última semana, e dos serviços administrativos da prefeitura, nesta segunda.

De acordo com Vanderley Teodoro de Souza, diretor-presidente da Agersa (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim), a fiscalização da agência reguladora vem monitorando diariamente a operação do transporte coletivo em Cachoeiro, a fim de adequar a oferta de serviço diante da variação da demanda, tendo em vista a flexibilização das medidas de distanciamento social adotadas na cidade.

“Autorizamos os ajustes operacionais para adequação do serviço às regras de flexibilização do comércio que estão ocasionando o aumento gradativo na circulação de pessoas, e continuaremos monitorando para os ajustes que vierem a ser necessários, sempre visando o bom atendimento aos usuários e, principalmente, evitar possíveis aglomerações nos coletivos”, explica Vanderley Teodoro.

Vale lembrar que as linhas que não operarem com a grade de sábado permanecerão operando com grade de domingo, das 5h às 23h, com os respectivos reforços.

De acordo com o diretor-presidente da Agersa, as linhas que passaram a operar com reforço (grade de sábado) são: Village da Luz, Otílio Roncete, Zumbi, Ruy Pinto Bandeira, Gilson Carone e Alto Bela Vista (com atendimento ao morro da Embratel).

Além dessas mudanças, outras linhas tiveram a operação restabelecida nesra segunda: Valão, Circular Rodoviária, Circular Santa Casa / Sumaré, São Lucas, Residencial Corinto Barbosa, Alto Monte Cristo e São Francisco de Assis x Abelardo Machado.

Operação no fim de semana

Nos sábados de manhã, a operação geral do transporte coletivo municipal será com grade de domingo, a partir das 5h, com os respectivos reforços em horários de pico. Nos sábados à tarde e à noite, a operação será com grade de domingo, até às 23h, sem os respectivos reforços. Já nos domingos, a operação manterá a grade desse dia, mas sem reforços, das 5h às 8h, das 11h às 14h e das 17h às 20h.

