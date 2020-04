Cachoeiro: fiscalização realizou mais de 800 vistorias a estabelecimentos comerciais de Cachoeiro

Por Redação - Redação 26

Advertisement

Advertisement

A equipe de Fiscalização da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que verifica o cumprimento das medidas de restrição no setor de comércio e serviços, implementadas por conta da pandemia do novo coronavírus, já realizou 824 vistorias a estabelecimentos do município.

O grupo reúne 34 auditores fiscais de diversas secretarias, que trabalham em escalas alternadas. Os fiscais já percorreram todos os 69 bairros e 10 distritos de Cachoeiro, em 362 mobilizações.

O trabalho resultou em 130 denúncias apuradas e 227 notificações expedidas, para que os estabelecimentos cumpram com as determinações de funcionamento estabelecidas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Além disso, os fiscais realizam ações de orientação nas ruas de Cachoeiro a respeito de aglomerações, indicando que pessoas em filas de bancos e outras instituições mantenham o distanciamento mínimo umas das outras. Esse trabalho é realizado em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM), que também dá suporte às fiscalizações dos estabelecimentos.

“Os fiscais estão todos os dias da semana nas ruas atuando, firmemente, para que as medidas de isolamento social sejam cumpridas. É muito importante que a população faça a sua parte, conscientizando-se e denunciando quem está descumprindo. Quanto mais eficácia tivermos com o isolamento, mais cedo conseguiremos superar este momento difícil”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri.

Canais para denúncia

Para denunciar os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que não cumprem as restrições, os moradores devem ligar para o número 190 (Ciodes) ou acionar a Ouvidoria Geral do Município pelo Portal do Cidadão (www.cachoeiro.es.gov.br/ ouvidoriageral), pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 156 e (28) 98814-3357 (ligação e WhatsApp). O atendimento da Ouvidoria por telefone é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Outra opção é o aplicativo de celular TodosJuntos, disponibilizado no último sábado (4) para ser baixado gratuitamente.

Advertisement