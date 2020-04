Bandes e Banestes participam de live para anúncio de linhas de crédito

Por Redação - Redação 25

O Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) irá promover, nesta sexta-feira (3), das 9h às 11h, uma live em formato de entrevista com representantes de instituições financeiras em atuação no Espírito Santo. O conteúdo será exibido no canal oficial do CRC-ES disponível na plataforma YouTube.

O evento terá como objetivo apresentar as opções de linhas de crédito disponíveis, benefícios, isenções de juros, opções de reparcelamento, dentre outras ações para auxílio à população afetada economicamente pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

O diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Maurício Duque; e o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Marcos Vinicius Nunes Montes, estarão presentes na entrevista, representando as duas instituições capixabas, Bandes e Banestes. Todas as opções financeiras disponíveis serão apresentadas e explicadas.

“O Banestes tem se comprometido a analisar diariamente as estratégias adotadas e as possíveis novas medidas para atendimento à população. Somos o Banco do Estado do Espírito Santo. Estamos juntos com a população capixaba”, disse Marcos Vinicius Montes.

“O Bandes é parceiro dos empreendedores e empresários capixabas em todos os momentos. As linhas emergenciais visam a contribuir com a manutenção da capacidade financeira dos estabelecimentos atingidos e disponibilizar recursos para que os negócios impactados possam se reorganizar até que o pico da pandemia seja superado”, afirma Duque.