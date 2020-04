Aulas da rede estadual do ES continuam suspensas até final de maio

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 268

O governador Renato Casagrande anunciou nesta quinta-feira (30) a ampliação da suspensão das aulas da rede estadual até o final do mês de maio por causa da pandemia da Covid-19. Casagrande falou em entrevista coletiva virtual que o mês é considerado pelos especialista como o de maior impacto da doença.

“Durante maio vamos conversar. Minha expectativa é voltar em junho com as aulas. Nesses 30 dias vamos verificar se temos as condições de, no mês de junho, voltar com a atividade escolar. Enquanto isso, o nosso aplicativo escolar está funcionando e a gente está pedindo para que todos possam usá-lo. Também estamos fazendo a distribuição de cestas. Vamos começar agora, nesses próximos dias, a distribuição de 100 mil cestas básicas para os alunos que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal”, explicou o governador.

