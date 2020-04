Atraso na entrega de doses faz Guaçuí adiar vacinação agendada contra gripe

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 14

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Guaçuí informou nesta terça-feira que vai precisar adiar a vacinação das pessoas agendadas para esta quarta-feira (8), na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe H1N1), devido ao fracionamento e atraso na entrega das doses por parte do Ministério da Saúde. Essas pessoas foram reagendadas para a semana que vem, no dia 14.

Esta primeira fase da campanha vai até o dia 15 de abril, visando imunizar o público alvo que reúne os idosos com 60 anos de idade ou mais e também os profissionais da saúde. A vacinação está sendo feita por agendamento, como um das medidas à prevenção ao Coronavírus (Covid-19) e devido a este envio fracionado das vacinas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a Semus, o lote que chegou ao município não é suficiente para vacinar todas as pessoas que faltam ser imunizadas, dentro do público alvo, etapa que deveria terminar nesta quarta (8). “Recebemos um lote que não é suficiente para finalizarmos a vacinação desse público alvo e, para evitarmos que pessoas que estão agendadas cheguem à unidade de saúde para vacinar e não encontrem a vacina, decidimos adiar para o dia 14, dando prazo para que o restante das doses cheguem e possamos finalizar essa etapa”, explica o secretário municipal de Saúde, Werton dos Santos Cardoso.

Todo o público alvo desta etapa já está agendado, mas os telefones usados para o agendamento continuam funcionando para obter informações e tirar dúvidas sobre a vacinação contra a gripe, mas a Semus pede que as pessoas só liguem entre as 8 e 14 horas. O agendamento voltará a ser feito pelos telefones (28) 99928-4772, 99991-3604, 99931-9801, 99937-3197 e 99965-1489 assim que for aberta a segunda etapa da campanha.

A segunda fase da campanha contra a gripe (H1N1) está marcada para acontecer a partir de 16 de abril, seguindo até o dia 8 de maio, quando serão vacinados os professores das escolas públicas e privadas, além dos profissionais das forças de segurança e salvamento e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais ou de deficiência. Já a terceira fase, de 9 a 22 de maio, irá vacinar as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres que estão amamentando). “Contudo, o agendamento dessa fase vai depender de como será a chegada das doses ao município”, destaca Werton.

A Secretaria informa que, até agora, 84,49% dos idosos já receberam a vacina contra a gripe, no município, nesta fase, o que corresponde a 3.039 pessoas, de um total de 3.597. Além deles, também foram vacinados, até agora, 559 profissionais do setor de saúde, o que dá 74,24% desse público alvo que somam um total de 753 pessoas. A meta da Semus é atingir, no mínimo, 90% do público alvo, o que dá o total é de 3.597 idosos e 753 trabalhadores da saúde.

