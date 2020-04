Após suspeitas, Renato Casagrande testa negativo para coronavírus

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 469

Após exames feitos no Lacen, o resultado sobre a suspeita de infecção por coronavírus do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi divulgado pelo próprio chefe de estado no Twitter. O resultado deu negativo.

Renato Casagrande, divulgou em rede social, neste domingo (19), que, após o motorista dele testar positivo para coronavírus, ele também fará o exame por recomendação médica.

Segundo a publicação, o motorista do governador fez a testagem após a mulher dele, que é servidora em um hospital da Grande Vitória confirmar que está com a covid-19.