Após ação no STF, Governo do ES retoma nota A em capacidade de pagamento

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 196

Advertisement

Advertisement

O Ministro do STF, Alexandre de Moraes, acolheu o pedido de liminar do Governo do Espírito Santo garantindo nota A na classificação de Capacidade de Pagamento (Capag). Na última semana, o Tesouro Nacional rebaixou o selo de bom pagador do Espírito Santo que tinha nota A e passou para nota C, em uma escala em que D é o pior resultado para um ente da federação, em relação à sua capacidade de pagamento. Como se trata de uma liminar, o Governo Federal poderá entrar com recurso.

A classificação C foi realizada pelo Tesouro com base na CAPAG durante revisão prevista no art. 5º da Portaria MF nº 501/2017, já que o Governo do Estado não efetuou o pagamento da dívida no valor de R$ 10,9 milhões ao Governo Federal, que venceu no último dia 30.

O ministro Alexandre de Moraes, no último dia 30, havia autorizado que o Executivo capixaba deixasse de quitar o débito com a União, prorrogando o prazo para 180 dias.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com a nota rebaixada, o Espírito Santo ficaria impossibilitado, por exemplo, de fazer tomada de crédito à União.