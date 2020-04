Após explosão de casos da Covid-19, Domingos Martins interdita praças e restringe horário de funcionamento de restaurantes e comércio

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 407

Após a explosão de casos do novo coronavírus em Domingos Martins, principalmente no distrito de Pedra Azul, um dos mais famosos destinos turísticos da Região Serrana do Estado, a Prefeitura do município anunciou novas medidas de prevenção à doença. A cidade soma 17 casos da Covid-19, 14 deles em Pedra Azul.

Na manhã desta terça-feira (28), praças da Sede do município, da região de Pedra Azul e de Santa Isabel, amanheceram interditadas. A medida foi tomada para evitar aglomerações de turistas e moradores do município. A interdição dos espaços não tem uma data prevista para acabar.

Outra ação que faz parte do Decreto Normativo nº 3.564/2020 publicado na segunda-feira (27) é a restrição dos horários de funcionamento de restaurantes, cafeterias, lanchonetes, estabelecimentos comerciais e de serviços, principalmente nos finais de semana e feriados. Com isso, pretende-se evitar aglomerações de turistas e moradores.

No decreto está previsto que estabelecimentos comerciais e de serviços poderão funcionar de segunda a sexta de 10 às 17 horas e aos sábados de 8 às 12 horas. Já restaurantes, cafeterias, lanchonetes e similares, poderão funcionar, para atendimento interno ao público, de segunda a sexta, de 10 às 16 horas e nos finais de semana e feriados de 11 às 16 horas.

O sistema de entregas delivery e de retirada de produtos poderão acontecer sem limitação de horário em restaurantes, cafeterias e lanchonetes. Serviços considerados essenciais como supermercados e farmácias também não tem restrição de horário. Para funcionar, todos os estabelecimentos comerciais terão que seguir as orientações de segurança previstas no Decreto como a restrição de clientes nos locais e o uso de máscaras por todos os funcionários.

Ficou determinada ainda a restrição do fluxo de turistas nos principais pontos turísticos do município como a Rua de Lazer na Sede do município e a Rota do Lagarto em Pedra Azul. O Decreto reforça a obrigatoriedade do uso de máscaras por todas as pessoas em todo o território de Domingos Martins. Quem desrespeitar essa decisão poderá sofrer penalidades.

Leia a íntegra do Decreto Aqui.

