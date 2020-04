Após desentendimento em bar, homem é assassinado a tiros em distrito de Alegre

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 372

Advertisement

Advertisement

Julio Cézar Roque, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite do último domingo no distrito de Anutiba, em Alegre. De acordo com a Polícia Militar o corpo da vítima foi encontrado por populares, caído no chão, com diversas marcas de tiro.

A polícia foi acionada por volta das 18h e foi realizado o isolamento do local do crime. Uma equipe do Pronto Socorro de Alegre chegou a ir até o local, mas Julio já estva sem vida.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo informações de populares, o autor do homicídio fugiu antes da chegada da polícia e o motivo seria um desentendimento entre ele e a vítima em um bar do distrito horas antes.

Várias viaturas da PM fizeram diligências e patrulhamento no intuito de localizar o acusado, mas o suspeito não foi localizado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após as investigações e levantamentos preliminares junto a populares que se encontravam no local, o corpo foi removido ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement