Anchieta determina novas medidas para enfrentamento à Covid-19

Por Redação - Redação 29

Advertisement

Advertisement

Seguindo as orientações do Decreto Estadual nº 4626-R, a Prefeitura de Anchieta publicou na tarde desta segunda (13), três novos decretos: nºs 5994, 5995 e 5996/2020. Os documentos tratam de novas medidas e a prorrogação de outras para enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Com as novas publicações foram prorrogadas até o dia 30 de abril a suspensão das aulas, eventos de qualquer natureza e atividades para melhor idade. Também foram ampliadas para o dia 22 de abril as restrições e as vedações de funcionamento de estabelecimentos comerciais, além da realização de cultos religiosos, velórios e acesso às praias do município.

As novas medidas também tratam do funcionamento dos órgãos da administração municipal que devem funcionar com atendimento restrito até o próximo dia 22. Já os setores da Secretaria de Saúde, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, limpeza pública, entre outros essenciais, irão funcionar normalmente. Alguns setores estão atendendo por telefone ou email e, se necessário, agendando o atendimento presencial.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Foi determinado por meio dos novos decretos que todos os profissionais da saúde sejam submetidos ao teste rápido do Covid-19. Também serão submetidos ao teste aos agentes comunitários de segurança, guarda vidas, fiscais de obras, posturas e transporte e servidores que atuam na Defesa Civil.

Segundo o prefeito Fabrício Petri, as medidas seguem orientações de órgãos sanitários e do governo Estadual, a fim de enfrentar o avanço do Covid-19. “Estamos tomando várias medidas, realizando ações diariamente para impedir o avanço da doença em nosso município. Algumas medidas não são simpáticas, como o isolamento das praias, mas são essenciais para que possamos evitar que pessoas sejam contaminadas”, disse.

Investimentos

De acordo com um levantamento da Secretaria de Saúde, o município está investindo inicialmente cerca de R$ 500 mil com aquisição de equipamentos, materiais de proteção, testes rápidos, locação de respiradores e outros produtos para enfrentar a pandemia do Covid-19 no município.

Advertisement

Denuncie

A Prefeitura vem realizando várias ações para impedir o avanço do novo coronavírus, mas cabe ao cidadão cumprir as determinações. Só sai de casa se for extremamente necessário. Caso constar algum descumprimento que acarrete a possibilidade de contaminação, denuncie ao setor de fiscalização ou à Saúde pelos telefones: (28) 3536-3704 ou 3536-3062.