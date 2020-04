Anchieta: ações e medidas para enfrentamento ao novo coronavírus

Por Redação - Redação 61

A Prefeitura de Anchieta vem realizando diversas ações e tomando medidas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no município. Decretos foram publicados para restringir e orientar o funcionamento de comércios, fluxo de turistas, além de decretar situação de emergência na saúde pública e prolongar o prazo para pagamento de impostos municipais. A municipalidade também adquiriu equipamentos e materiais para evitar a proliferação da doença e cuidar dos possíveis infectados.

Mesmo não tendo nenhum caso confirmado da doença no município, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, reorganizou o atendimento nas unidades de saúde e no Pronto Atendimento (PA), com objetivo de priorizar o atendimento aos possíveis pacientes suspeitos da infecção. Mais médicos passaram a atuar no PA e outros quatro profissionais estão dando apoio à Secretaria para o desenvolvimento de ações técnicas de enfrentamento à doença.

Os profissionais da saúde foram capacitados e recentemente foram adquiridos materiais de proteção para eles, além de outros equipamentos e locação de ventiladores mecânicos, que irão atender o PA e o Hospital do Mepes. As ruas, espaços e prédios públicos estão sendo higienizados com hipoclorito de sódio.

Um novo decreto foi publicado pelo prefeito Fabrício Petri para estender os prazos de pagamento dos impostos municipais, como o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Segundo ele, é uma forma de amenizar o impacto financeiro que será gerado com a pandemia.

Outra medida tomada pelo prefeito foi a aquisição, com recursos próprios, de kits de alimentação para os alunos da rede municipal que se encontrarem em vulnerabilidade social. A medida irá favorecer cerca de 2 mil estudantes.

“Estamos nos reunindo periodicamente com a Sala de Situação para avaliar as medidas e traçar novas ações, sempre seguindo orientações técnicas. Realizamos também reuniões com representantes de comércios e outras entidades para ouvir sugestões e fortalecer parcerias para enfrentarmos, em conjunto, essa pandemia”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Ainda, a Secretaria de Saúde implantou um centro de triagem no ginásio da Vila olímpica, a fim de atender possíveis pacientes com sintomas gripais. Um clínico geral, um pediatra, enfermeiros e técnicos de enfermagem atuam no local de segunda a sexta, das 7h às 16h.

Um canal também foi criado exclusivamente para os idosos. Um médico atende, por telefone, pessoas acima de 60 anos que estiverem com dúvidas sobre o novo coronavírus ou angustiados com a quarentena.

Uma página foi criada no site da prefeitura e no app Anchieta em Rede para informar diariamente todas as ações realizadas em Anchieta sobre o Covid-19. O link ainda conta com orientações e dicas de prevenção, além do Boletim Epidemiológico Diário. Um telefone foi disponibilizado para tirar dúvidas de todas as pessoas.

CONFIRA AS MEDIAS E AÇÕES

– Criação da Sala de Situação, Coordenação e Controle para o enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19), para discussão e implantação de medidas com participação de vários órgãos.

– Decretos de restrição e outras medidas para prevenção e avanço do vírus no município.

– Decretos para restringir fluxo de turistas ao município e às praias, bem como organização do comércio e recomendações à população.

– Decreto declarando estado de emergência na saúde pública.

– Apoio de 04 médicos na Secretaria de Saúde para auxílio e análise da situação epidemiológica do município.

– Instituição do Boletim Epidemiológico diário do Covid-19.

– Monitoramento da situação dos casos de coronavírus no Brasil, estados da região sudeste e municípios circunvizinhos.

– Reorganização dos serviços de saúde nas unidades e no Pronto Atendimento Municipal durante a pandemia.

– Capacitação dos servidores da saúde sobre o uso correto de equipamento de proteção individual.

– Capacitação dos servidores sobre manejo clinico do Covid-19.

– Capacitação dos médicos do PA e do Hospital do Mepes sobre ventilação mecânica.

– Aquisição de materiais de EPI e respiradores para o PA e Hospital e Maternidade Anchieta, entre outros produtos num total de R$ 500 mil de investimentos.

– Implantação do centro de triagem na Vila Olímpica para pacientes com sinais e sintomas gripais, com atendimento pediátrico e de clínico geral.

– Disponibilização de mais médicos no Pronto Atendimento Municipal.

– Antecipação de repasses financeiros para o Hospital do Mepes.

– Vacinação dos idosos contra a gripe sendo realizada na casa do idoso ou por agendamento na unidade.

– Criação de uma página exclusiva no site e no app Anchieta em Rede com informações diárias e orientações sobre o novo coronavírus no município.

– Implantação do canal exclusivo para o idoso via telefone no Centro dos Idosos.

– Implantação de um canal, via telefone, para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus no horário das 07h às 19h

– Lavagem de ruas, pontos de ônibus, praças e unidades de saúde para evitar possível contaminação nas pessoas.

– Aquisição de kit alimentar para atender cerca de 2 mil alunos durante quarentena.

– Apoio entre Prefeitura e governo do Estado para linhas de créditos aos empreendedores pela Sala do Empreendedor.

– Ampliação dos prazos para pagamento do IPTU e do ISSQN, além da Secretaria Municipal da Fazenda deixar de inscrever débitos na dívida ativa num prazo de 60 dias.