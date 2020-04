Alunos de Anchieta recebem a partir de hoje kit alimentação

Por Redação - Redação 91

Será iniciada nesta quarta-feira (8) a entrega do kit alimentação aos alunos da rede municipal de ensino de Anchieta.

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Educação, irá contemplar cerca de 2 mil alunos com a medida. Nessa primeira etapa, destinada aos alunos atendidos pelo Programa Bolsa Família, as entregas irão acontecer amanhã e quinta (09), nas escolas próximas às residências dos estudantes. (confira relação abaixo).

O kit é composto por 13 itens para atender a necessidade nutricional do alunos. Estão inclusos 2 Kg de arroz, 1 kg de açúcar, 1 farinha de mandioca ou 01fubá, meia dúzia de ovos, 1 kg de peito de frango, 01pacote de macarrão, 01 lata de óleo, 01 pacote de biscoito água e sal ou maizena, 03 litros de leite, colorau, manteiga e feijão. O benefício será entregue durante o período de quarentena, quando as escolas estão fechadas. “O kit será para atendimento ao aluno, que durante esses dias não tem a escola como referência para fazer refeições”, destaca o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino.

Conforme a Secretaria de Educação, para receber o kit, o responsável pela família deve apresentar: documento oficial com foto, além do comprovante do Bolsa Família e preencher no momento da entrega o terno de recebimento que será disponibilizado na unidade escolar.

Já as famílias, cujos alunos não fazem parte do programa Bolsa Família, mas tem a necessidade de receber o Kit de Alimentação, devem entrar em contato com escola que o filho encontra-se matriculado até hoje no horário de das 08 às 12h. (Confira abaixo lista de contatos telefônicos das escolas).

A escola irá verificar a necessidade da família por meio da entrevista e, se necessário, com o apoio da assistência social, com visita às residências. A entrega dos kit’s dessa parcela da população deverá acontecer a partir da segunda quinzena de abril, de acordo com a disponibilidade dos itens e da entregados fornecedores.

QUEM TEM DIREITO A RECEBER?

– 1ª ETAPA – alunos contemplados no Programa Bolsa Família

Quando será a entrega? nos dias 08 e 09 de abril

Onde será a entrega? nas escolas próximas da residência do aluno (confira abaixo)

2ª ETAPA – alunos não inscritos no Programa Bolsa Família, mas necessitam do benefício

Como e quando se inscrever? Ligando para escola que o filho está matriculado no período de 02 a 08 de abril

Quando será a entrega: segunda quinzena de abril

Onde será a entrega: nas escolas próximas da residência do aluno

.