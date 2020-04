Alternative Stage vai transferir a energia dos palcos para live repleta de rock n’ roll neste sábado (2)

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 41

A banda Alternative Stage, de Guaçuí, prepara para o sábado (2), a partir das 17h, uma apresentação especial no seu canal do YouTube (/Banda Alternative Stage). Eles prometem passar toda a energia de seus shows com um repertório recheado de clássicos do rock nacional e internacional.

