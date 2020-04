Acidente entre carro e caminhão deixa um morto na BR-101, em Iconha

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 665

Advertisement

Advertisement

Um grave acidente na noite deste sábado (25) deixou uma vítima fatal na BR-101, em Iconha. Um automóvel e um caminhão colidiram de frente, por volta das 19h35, próximo na saída do Posto Jaracatiá.

De acordo com populares no local, um caminhão de frete, com placa de Linhares, trafegava em alta velocidade na via, quando bateu de frente com o Fiat Palio, que teria pegado a contramão ao sair do posto. O motorista do Palio, que segundo populares, trabalhava em uma loja anexa ao posto, ficou preso nas ferragens e não resistiu à colisão, morrendo no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PFR) esteve no local. A via ficou com interdição parcial e desvio de trânsito desviado, fluindo em ambos os sentidos.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.