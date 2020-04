Academias, teatros e repartições públicas continuam fechados até 30 de abril no Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 212

O Governo do Espírito Santo prorrogou a suspensão da realização de eventos e atividades com a presença de público, eventos desportivos, comemorativos e institucionais, shows, feiras, eventos científicos, comícios, passeatas, cinemas, teatros, museus, boates, casas de shows, espaços culturais, academias de esporte de todas as modalidades, atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas, visitação em unidades de conservação ambiental, públicas e privadas, até o dia 30 de abril de 2020.

Já os comércios das cidades capixabas que foram consideradas de baixo risco de contaminação por covid-19, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco, podem voltar a funcionar de 10h às 16h, a partir de quarta-feira. Veja o mapa.

Continuam também em suspensão o atendimento ao público no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON estadual – do atendimento presencial ao público em concessionárias prestadoras de serviço público, Centros de Acolhimento e Atenção Integral Sobre Drogas da Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH, do curso dos prazos processuais nos processos administrativos da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional no Estado e o acesso aos autos de processos físicos.

Além disso, dispensa pelo prazo de 30 dias o comparecimento de servidores públicos ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – para realização de perícias decorrentes de problemas de saúde, se o segurado possuir laudo médico que ateste a enfermidade que o levou ao afastamento.

