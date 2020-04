Fluminense define programação de intertemporada virtual após férias

Por Estadão - Estadão 8

O Fluminense definiu o planejamento para a retomada dos treinamentos o seu elenco, que terá as férias chegando ao fim nesta quinta-feira. O clube preparou um cronograma das atividades que vão ser realizadas pelos jogadores à distancia, enquanto não ocorrer a liberação da volta das atividades ao CT do time.

A inter temporada virtual vai ser realizada sob orientação da comissão técnica (preparadores físicos, fisiologistas, médicos e demais membros do departamento de futebol). E os jogadores vão receber o programa de treinamentos entre esta quinta-feira e a sexta, iniciando os trabalhos no sábado.

Além disso, o Fluminense explicou ter preparado o seu protocolo médico de saúde. O plano é implementá-lo quando a realização das atividades no CT forem liberadas. E elas incluem a realização de testes de coronavírus nos atletas e funcionários. Além disso, o clube assegura que vai seguir as recomendações da CBF e da Ferj.

“Os treinos serão retomados de forma virtual e permanecerão assim até que o Fluminense entenda que as condições de retorno sejam suficientemente seguras e até que as autoridades governamentais nos âmbitos nacional e/ou estadual, autorizem o retorno presencial de treinos e jogos com todas as garantias de saúde e jurídicas”, afirmou o clube.

Com o futebol nacional paralisado em função da pandemia, o Fluminense, assim como os demais clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, deram 30 dias de férias aos seus elencos, durante todo o mês de abril.

