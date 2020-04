Coronavírus: Estados Unidos chegam a 60 mil mortos por covid-19

Por Estadão - Estadão 5

País mais afetado pela covid-19, os Estados Unidos chegaram nesta quarta-feira, 29, à marca de 60 mil mortos pela doença causada pelo novo coronavírus, segundo contagem feita pela universidade americana Johns Hopkins.

Às 19h45 desta quarta-feira, 29, o contador da universidade informava 60.475 óbitos em decorrência da covid-19 nos Estados Unidos. O segundo país com mais mortes é a Itália, com 27.682 mortes, seguida do Reino Unido, com 26.097 vítimas fatais.

No total, ainda segundo a contagem da Johns Hopkins, 1,03 milhão de pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus nos Estados Unidos, cerca de 1/3 do número global, que está 3,18 milhões. O total de mortos no mundo é de 227.177.

