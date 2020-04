Construtora renova com São Paulo e passa a patrocinar futebol feminino e basquete

Por Estadão - Estadão 7

A MRV comunicou nesta quarta-feira a renovação e ampliação do contrato de patrocínio ao São Paulo. O acordo, que encerraria ao término de abril, passa a ser válido até o fim de 2020 e agora passa a contemplar as equipes de futebol feminino e basquete masculino do clube.

A renovação desse acordo e a expansão do apoio a outros departamentos do clube se dão em um cenário de paralisação das atividades esportivas e crise, provocados pela pandemia do novo coronavírus. Mas foi visto pela construtora como uma ação estratégica para aproximar o seu relacionamento com o torcedor e o clube.

“Quando aproximamos a marca em um momento como esse, geramos um vínculo sentimental mais profundo com o torcedor. Mostramos que temos uma preocupação com o clube. Eu não estou preocupado com o dinheiro, não sei quando volta o campeonato, o contrato venceu em abril, poderíamos apenas não renovar, mas queremos estar juntos”, afirmou Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV, em entrevista ao Estado.

Em ações realizadas durante esse período de paralisação, a empresa promoveu um campeonato de videogame entre jogadores e torcedores dos quatro clubes que patrocina – os outros são Atlético-MG, Flamengo e Fortaleza -, além de ter produzido e distribuído máscaras com os escudos dessas equipes.

A marca da MRV continuará sendo exposta na omoplata dos uniformes do São Paulo, sendo que a construtora apoia o time desde 2017. E o novo acordo contemplará todo o restante da gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

“Em um momento em que a economia aparece tão retraída, conseguimos manter uma parceria importantíssima para o clube e que certamente continuará trazendo frutos. Agradecemos a confiança da MRV e continuaremos trabalhando para alcançar os melhores resultados”, comentou João Fernando Rossi, diretor de marketing da equipe.

Recentemente, o São Paulo também havia renovado o seu contrato de patrocínio até o fim do ano com o Banco Inter, que ocupa a parte principal da camisa do clube, faz parte do mesmo grupo empresarial da MRV e apoia o time desde 2017.

Leandro Silveira

Estadao Conteudo

