Até o momento, foram pagos R$ 59,8 bi com combate à covid-19, diz Tesouro

O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira, 29, que o governo federal desembolsou até o momento R$ 59,8 bilhões em medidas para combate à crise da pandemia do novo coronavírus. Segundo o órgão, estão previstos os desembolsos de R$ 253 bilhões com as medidas já em vigor contra a covid-19.

A maior parte do valor já pago corresponde aos benefícios do auxílio emergencial, com R$ 35,74 bilhões desembolsados de um total previsto de R$ 123,92 bilhões.

Outros R$ 17 bilhões correspondem ao aporte do Tesouro ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a operacionalização dos empréstimos para folha de pagamentos de pequenas e médias empresas.

Os repasses de recursos para o Ministério da Saúde e outras pastas somam R$ 5,52 bilhões.

