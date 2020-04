Governo exonera mais um diretor do Dnit

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 29, publica a exoneração de mais um diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Marcio Lima Medeiros deixou o órgão “a pedido” desde o último dia 23, segundo informa a publicação. Medeiros estava à frente da Diretoria de Administração e Finanças do órgão, que é vinculado ao Ministério da Infraestrutura.

Esta é a segunda baixa na diretoria do Dnit esta semana. Na segunda-feira, foi exonerado o engenheiro Andre Kuhn do cargo de diretor executivo da autarquia.

Conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou, apesar de ser alvo de interesse de partidos do Centrão, prioritariamente do PL de Valdemar Costa Neto, o comando do Dnit deve permanecer blindado de indicações políticas.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

As exonerações dos dois diretores abrem vagas na autarquia justamente no momento em que o presidente Jair Bolsonaro negocia cargos com lideranças partidárias. No entanto, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Bolsonaro teria aceitado manter o Dnit fora da mesa de negociações. Inclusive, já há um nome interno cotado para assumir a vaga de Kuhn, o do atual diretor de Infraestrutura Rodoviária do órgão e também engenheiro, Euclides Bandeira de Souza. A indicação de Souza ainda não foi formalizada.

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.