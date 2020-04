Equilíbrio fiscal no País só será atingido em 2023 ou 2024, diz Mourão

Por Estadão - Estadão 6

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, projetou que o equilíbrio fiscal no País só será atingido em 2023 ou 2024, diante do recuo na política de ajuste após a pandemia do novo coronavírus. “Esse recuo vai levar que a gente só atinja equilíbrio em 2023, 2024. Essa é minha avaliação”, disse Mourão em teleconferência com o Itaú.

Ele ponderou, porém, que a política econômica desenhada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, não saiu do radar do governo. “Este norte não está perdido”, afirmou o vice-presidente, declarando que a intervenção estatal na economia é temporária.

Em forte aceno ao ministro Paulo Guedes, Mourão o classificou como o “general Patton” do governo, comparando o chefe da pasta com o general George Smith Patton, que liderou forças norte-americanas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial.

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

