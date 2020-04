Prefeitura do Rio assina PPP para renovar iluminação pública da cidade

Por Estadão - Estadão 14

Nos próximos dois anos, a iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro terá 100% de iluminação LED e serão instalados cinco mil pontos de wi-fi gratuito, entre outras melhorias, como iluminação cênica nos pontos turísticos da cidade, praças e monumento.

Ao todo, o consórcio Smart Luz, que venceu a licitação da Parceria Público-Privada da Prefeitura do Rio, vai investir R$ 1,4 bilhão em 20 anos para transformar a iluminação pública da cidade.

O consórcio Smart Luz é formado por um grupo de empresas com experiência em projetos de iluminação pública e construção civil, tanto no Brasil quanto no exterior. O contrato do PPP foi assinado hoje e garante a manutenção e troca de 34.500 postes de iluminação pública, entre outras melhorias. Todo o sistema será controlado em tempo real a partir de um Centro de Controle Operacional, informou o consórcio em nota.

“Vamos promover uma transformação profunda na iluminação pública da cidade, aumentando a segurança da população e oferecendo serviços de tecnologia que farão o Rio de Janeiro alcançar o status de cidade inteligente”, afirma Carlos Sánchez Vicente, presidente do Conselho do Smart Luz.

“Pelo contrato de concessão, o Smart Luz poderá explorar serviços adicionais e compartilhar com o município as receitas geradas. O principal foco é a valorização da infraestrutura de Iluminação Pública do Rio de Janeiro para, entre outros, desenvolver soluções de Internet das Coisas (IoT), de Smart City e o compartilhamento da infraestrutura”, informou o consórcio em nota

Denise Luna

