Silvia Poppovic desabafa sobre demissão da Band: 'Me senti desconsiderada'

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

Silvia Poppovic falou na segunda-feira, 27, sobre sua demissão da Band em meio à quarentena, em entrevista ao Fofoca Aí, da TV Gazeta. A jornalista, de 65 anos, pertence ao grupo de risco devido à idade e estava trabalhando de casa quando recebeu a notícia.

“Eu estava fazendo o programa de casa e, de repente, me demitem sem motivo. Foi o desligamento mais sem jeito que já vi. Me senti desconsiderada”, desabafou ela, que apresentava o programa matutino Aqui na Band.

“Fui desligada enquanto fazia meu trabalho de casa, na quarentena obrigatória. É uma pena não terem oferecido alternativa para que atravessássemos juntos essa fase até o final. Vida que segue, sinto muito”, completou a jornalista.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Silvia Poppovic disse que não teria problema de sofrer uma redução salarial temporária durante a crise do coronavírus e descartou a opção de que “puxaram seu tapete”. “Meu tapete não dá para ser puxado. Ele é enorme.”

Os colunistas Fernando Gomes, Nana Rude e Sergio Tannuri também foram demitidos. Em nota, a emissora afirma: “Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista seguem no comando do Aqui na Band. Veruska Boechat continuará participando da atração em reportagens especiais, assim com o chef Dalton Rangel, com seu quadro diário de culinária”.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.