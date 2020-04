Brics vai criar fundo de US$ 15 bi para recuperação econômica pós-pandemia

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O banco de desenvolvimento do Brics vai estabelecer um fundo no valor de US$ 15 bilhões para financiar projetos destinados à recuperação econômica dos países-membros após a pandemia do novo coronavírus, disse nesta terça-feira o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

O anúncio foi feito após uma videoconferência de chanceleres do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.