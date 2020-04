Alimentação correta ajuda a preservar o sorriso

Por Estadão - Estadão 2

Principalmente nessa fase de pandemia do coronavírus, muitos falam sobre a importância de manter uma alimentação saudável para reforçar o organismo, assim como o cuidado especial com os hábitos de higiene. Mas você sabia que consumir os alimentos corretos ajuda também com a saúde bucal?

Além da escovação e o uso do fio dental corretamente, a dieta equilibrada é responsável por preservar o sorriso, mantendo os dentes bonitos e a boca saudável. Para isso, o corpo precisa de determinados nutrientes, além de alguns cuidados.

Orientação

Como muitos já sabem, a higienização correta é fundamental para preservar a saúde bucal. Para auxiliar nesse trabalho, é muito importante consumir fibras, vitaminas e minerais.

Por exemplo, o cálcio é um importante reforço, ajudando ainda a preservar os ossos. Por sua vez, a vitamina D é responsável por controlar a absorção do mineral pelo corpo.

Além disso, é preciso ter cuidado com os alimentos ácidos, já que eles podem provocar o desgaste do esmalte dos dentes. Frutas cítricas, café e vinho fazem parte da lista. Por isso, após o consumo, é recomendado reforçar a higiene bucal.

A falta de nutrientes pode facilitar o surgimento de determinadas infecções na boca. Atenção especial também com as crianças em fase de troca de dentição. É muito importante contar com a ajuda do dentista tanto na prevenção quanto no tratamento de possíveis problemas.

