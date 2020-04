Juros longos reduzem ritmo de queda e taxas curtas fecham em alta

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Esta segunda-feira, 27, terminou bem pior do que começou para o mercado de juros. A queda firme das taxas vista pela manhã na ponta longa perdeu força à tarde e as curtas, que também cediam na primeira etapa, passaram a subir. O movimento coincidiu com o aumento da pressão sobre o câmbio que, mesmo com as sucessivas intervenções do Banco Central e com desagravo do presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Economia, Paulo Guedes, passou boa parte da tarde rondando os R$ 5,70. É consenso que embora os ruídos políticos hoje tenham dado alguma trégua, o mercado está muito fragilizado.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021, que de manhã voltava a oscilar abaixo de 3%, fechou em 3,200%, de 3,117% na sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2022 subiu de 4,101% para 4,22%. O DI para janeiro de 2027 terminou com taxa de 8,46%, de 8,593%.

Após o estresse que catapultou as taxas na sexta-feira, 24, hoje de manhã a curva experimentava grande alívio, mas ainda assim a devolução de prêmios ia num ritmo bem menos intenso do que a alta na sessão anterior. “A inclinação segue muito elevada, as taxas não devolveram quase nada do aumento dos prêmios”, observou o operador de renda fixa da Terra Investimentos Paulo Nepomuceno.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A melhora decorreu do discurso conjunto do presidente Jair Bolsonaro e de seus ministros, em resposta às críticas de que o governo estaria rachando após a saída de Sérgio Moro, e que Paulo Guedes poderia ser o próximo. “O homem que decide economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir”, disse Bolsonaro.

O economista-chefe para América Latina do banco IG, Gustavo Rangel, avalia ser essencial a manutenção de Guedes caso Bolsonaro queira preservar a âncora fiscal de seu governo. Para ele, a fala de Bolsonaro sobre Guedes, assim como a sinalização de que não haverá processo de impeachment neste momento, dada hoje pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sugerem que o episódio de saída de Moro não deve ter efeito imediato sobre a política econômica. “O efeito político ainda é incerto”, disse. Em entrevista, Maia defendeu ainda a permanência do economista no governo. “Tive alguns conflitos com ele nas últimas semanas, mas isso não me coloca aqui apenas para criticá-lo, ele tem credibilidade”, disse.

No começo da tarde, a virada do dólar para cima esfriou o ajuste de baixa na curva longa e colocou a ponta curta em alta. A moeda no segmento à vista tinha ganho firme no fechamento sessão regular do DI, tendo renovado máximas até R$ 5,7258, o que obrigou o BC a lançar sua quarta intervenção do dia no fim da tarde. Com isso, a moeda acabou fechando quase estável, a R$ 5,6596 (-0,03%).

Na curva de juros, as apostas para a Selic ficaram mais conservadoras. Segundo o Haitong Banco de Investimentos, a curva precificava para o Copom de maio 42 pontos-base de corte para a taxa básica, ou seja, 70% de chance de queda de 0,5 ponto porcentual e 30% de probabilidade de redução de 0,25 ponto.

Denise Abarca

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.