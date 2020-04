Número de infectados pela covid-19 passa de 3 milhões, diz Johns Hopkins

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A universidade americana Johns Hopkins divulgou um levantamento nesta segunda-feira, 27, que aponta que o número de casos de coronavírus no mundo (Sars-Cov-2) já passa de 3 milhões.

Segundo o site da universidade, até às 14h30, o mundo registrava 3.002.303 casos confirmados em 185 países. O total de mortos no mundo pela covid-19, segundo a universidade americana, é de 208.131.

De acordo com o levantamento da Johns Hopkins, os EUA concentram o maior número de casos, 972.969, seguido de Espanha (229.422) e Itália (199.414). O Brasil aparece em 11ª posição com 63.328, segundo a universidade.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Também de acordo com uma contagem da agência Reuters, os casos confirmados ultrapassaram 3 milhões nesta segunda-feira. A agência destaca que a marca foi atingida no momento em que muitos países estão adotando ações para suavizar as medidas de isolamento que paralisaram o mundo nas últimas oito semanas.

Os primeiros 41 casos foram confirmados em Wuhan, na China, no dia 10 de janeiro. As 3 milhões de infecções confirmadas em menos de quatro meses são comparáveis aos cerca de 3 a 5 milhões de casos de doenças graves causadas pela gripe sazonal em todo o planeta a cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em média, 82 mil casos foram relatados por dia na última semana. Mais de um quarto de todos os casos estão nos EUA, e mais de 43% foram comunicados na Europa.

Quase um de sete casos relatados da doença foi fatal até agora.

Alguns países europeus duramente afetados, como Itália, França e Espanha, registraram uma queda na quantidade diária de casos nas últimas semanas, mas mesmo assim registraram entre 2 mil e 2,5 mil infecções novas por dia na última semana.

O total de casos subiu 2,5% no domingo, o menor índice diário em quase dois meses e menos do que o pico do fim de março, quando o total estava subindo mais de 10% por dia.

Os EUA relataram uma média de mais de 30 mil casos por dia na última semana, e agora representam quase um terço de todos os casos novos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.