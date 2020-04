Bolsas da Europa fecham em alta, com retomada da atividade

Por Estadão - Estadão 5

As bolsas da Europa encerraram o pregão desta segunda-feira, 27, em forte alta, repercutindo otimismo de investidores com a retomada gradual de atividades econômicas em países paralisados pela pandemia do novo coronavírus. Também com notícias corporativas impulsionando os mercados acionários, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia com ganho de 1,77%, a 335,44 pontos.

O mercado se animou com notícias de relaxamentos paulatinos na quarentena em França, Itália e Espanha.

Os sinais de que “o pior já passou” animaram, por exemplo, o índice CAC 40, da Bolsa de Paris, que encerrou o dia em alta de 2,55%, a 4.505,26 pontos, máxima do dia, e o índice FTSE MIB, de Milão, que subiu 3,09%, a 17380,21 pontos, também máxima do dia.

Ainda que, no Reino Unido, o premiê Boris Johnson – que voltou nesta segunda-feira ao trabalho após se recuperar da covid-19 – dê sinais de que a retomada das atividades será mais cautelosa por lá, o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, encontrou espaço ganhos e fechou em alta de 1,64%, a 5.846,79 pontos.

Notícias corporativas também embalaram o humor no Velho Continente. O papel da Lufthansa fechou o dia em alta de 9,22%, em meio a relatos de que a empresa pode receber auxílio governamental para superar a crise.

Já a ação do Deutsche Bank ganhou 12,03%, depois de a empresa informar que reportará lucro de 66 milhões de euros no primeiro trimestre, acima das previsões do mercado. Com isso, na Alemanha, o índice Dax, de Frankfurt, encerrou o pregão com o maior ganho do continente, de 3,13%, aos 10.659,99 pontos.

O índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, por sua vez, encerrou o dia em alta de 1,78%, a 6.731,80 pontos, enquanto o PSI 20, de Londres, fechou com ganho de 0,59%, a 4.136,58 pontos.

