Juros recuam com percepção melhor da cena política e exterior

A curva de juro tem forte desinclinação na manhã desta segunda-feira, 27, com queda de perto de quase 70 pontos nas mínimas, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, aparecer ao lado do presidente Jair Bolsonaro mais cedo, em meio a especulações de que poderia ser o próximo a sair do governo. Bolsonaro disse que Guedes é o “homem que decide a economia no Brasil”.

Além disso, ressaltam operadores, o risco de impeachment diminui com a possibilidade de os pedidos seguirem sendo engavetados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diante da aproximação do presidente com o Centrão.

O bom humor no exterior também influencia para o fechamento da curva, sendo que a piora de índices de confiança revelados mais cedo colaboram para o recuo das taxas curtas.

Às 10h53, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) caía a 3,01%, de 3,11% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 recuava para 5,38%, de 5,58%, enquanto o vencimento para 2025 caía para 7,27%, de 7,61% no ajuste anterior.

