Coronavírus: Itália iniciará relaxamento da quarentena em 4 de maio

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que o processo de relaxamento das medidas de distanciamento social no país começará em 4 de maio, com início da “fase 2” do combate ao coronavírus. A partir da data, restaurantes poderão reabrir, mas os clientes não poderão consumir nos locais. Parques públicos também serão reabertos e funerais voltarão a ser permitidos, desde que não reúnam mais de 15 pessoas.

Viagens para outras regiões do país continuarão proibidas. Em 18 de maio, empresas do setor de varejo, exposições e museus retomarão as atividades e equipes profissionais de esporte voltarão a treinar. Já restaurantes, bares e salões de beleza serão autorizados a voltar a operar completamente em 1º de junho. As escolas, por sua vez, só retornarão em setembro.

“Todos vocês (italianos) demonstraram força. Agora, uma nova fase se inicia. Precisamos implementá-la de forma metódica e rigorosa”, disse Conte, em coletiva de imprensa.

André Marinho

