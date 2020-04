Final do BBB20 será entre mulheres

Por Estadão - Estadão 6

Babu Santana deixou o Big Brother Brasil 20 na reta final. Com 57,15% dos votos, ele foi eliminado no paredão disputado com Rafa e Thelma. Manu Gavassi estava imune.

A final do BBB está marcada para esta segunda-feira, 27, como anunciou Tiago Leifert.

Babu bateu o recorde de paredões do reality: escapou de nove.

Ao anunciar o resultado do paredão, o apresentador do programa optou por dizer quem iria para a final. “A final do BBB 20 tem Manu, Rafaela e Thelma. Babu, muito obrigado por tudo. Hoje é a sua vez, vem pra cá”, anunciou Leifert.

“Foi muito bom estar com vocês”, disse para as colegas de programa ao sair da casa.

