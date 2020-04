G-20 lança acelerador de acesso às ferramentas da covid-19

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Grupo das 20 maiores economias do globo (G-20), do qual o Brasil é membro, lançou na madrugada brasileira na Arábia Saudita o Acelerador de Acesso às Ferramentas Covid-19 (ACT), uma iniciativa avaliada pela presidência do grupo como uma “colaboração histórica, global e oportuna” para o desenvolvimento acelerado, produção e acesso equitativo às novas ferramentas no combate ao novo coronavírus.

O ACT é uma plataforma global de ação para aumentar as conexões dos países e facilitar as relações de interdependência para parcerias coletivas, solução de problemas, mobilização e orientação de investimentos, e direcionar o acesso para novos diagnósticos, terapias e vacinas contra a doença.

Para o ministro das Finanças saudita, Mohammed Aljadaan, a comunidade internacional ainda está enfrentando uma “incerteza extraordinária” sobre a profundidade e a duração da atual crise de saúde e enfatizou a urgência de haver união e cooperação para enfrentar o desafio global de forma conjunta. “O G-20 continuará reforçando a cooperação global em todas as frentes e, mais importante, no fechamento da lacuna imediata no financiamento da saúde.”

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O Reino da Arábia Saudita prometeu US$ 500 milhões para apoiar esses esforços globais e aproveitou a ocasião para pedir, mais uma vez, para que todos os países, organizações não-governamentais, filantropos e o setor privado participem dos esforços globais para fechar o déficit de financiamento necessário para combater a pandemia da covid-19, estimada em US$ 8 bilhões.

Célia Froufe, correspondente

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.