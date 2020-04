Morre aos 92 anos Ricardo Brennand, o maior colecionador de Frans Post

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

O empresário, engenheiro e colecionador Ricardo Brennand, de 92 anos, morreu neste sábado, 25, no Recife, depois de ser internado no Real Hospital Português, na capital pernambucana. A pedido da família, o hospital não confirmou a causa da morte de Brennand, mas a prefeitura indicou que ele faleceu em decorrência do novo coronavírus.

O colecionador é fundador do Instituto Ricardo Brennand (IRB), também conhecido como Castelo de Brennand, criado em 2002 no antigo Engenho São João, no bairro da Várzea, no Recife, com área de 77.603 metros quadrados, cercado de Mata Atlântica e que abriga a maior coleção mundial do pintor holandês Frans Post (1612-1680), considerado o primeiro artista a retratar cenários das Américas, além de coleção de armas brancas de vários países. O local, que mantém acervo que reúne arte e história desde a Idade Média até o século 21, estava fechado desde 14 de março por conta da pandemia do novo coronavírus.

Em texto no site do instituto, o empresário explica o início da paixão que o levou a criar o complexo mundialmente famoso no Recife. “Ainda criança, ganhei um canivete do meu pai. O que seria um brinquedo para qualquer menino de minha idade veio a despertar em mim uma vocação de colecionador. Ao longo de minha vida por mais de meio século reuni, de forma apaixonada, os mais diferentes exemplares de armas brancas, produzidos por exímios artesãos, todos ligados diretamente à história do Ocidente e do Oriente.”

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com o passar dos anos, Brennand tomou a grande decisão: “Resolvi repartir a contemplação e a vivência desse acervo com a gente do meu Pernambuco, e para isso foi criado, sem fins lucrativos, em 2001, o Instituto Ricardo Brennand, como um complexo arquitetônico onde se encontram guardados antigos sonhos do menino de ontem que conseguiu reunir esse notável acervo de peças artísticas”.

Ricardo era primo do artista plástico pernambucano Francisco Brennand (1927-2019), conhecido por sua obra em cerâmica e por ter participado, na década de 1970, do Movimento Armorial, junto com o escritor, poeta e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna.

Como empresário, Brennand tinha atuação nos setores de aço, cimento e açúcar. O colecionador deixa mulher, Graça Maria, 8 filhos, 23 netos, 48 bisnetos e 1 tataraneto. Graça, de 90 anos, também teria contraído a covid-19 e estaria se recuperando em sua casa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Leonardo Augusto, especial para o Estado

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.