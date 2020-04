Ex-ministro Padilha pede esclarecimentos sobre estudo da da Prevent Senior

Por Estadão - Estadão 6

O ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) encaminhou ofício à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (Conep) pedindo informações sobre o estudo da Prevent Senior que testou a hidroxicloroquina no tratamento da covid-19. Como revelou o jornal O Estado de S. Paulo, a Conep suspendeu a pesquisa após descobrir que os testes com pacientes haviam sido iniciados pela empresa antes da aprovação do estudo pelo órgão.

Camila Turtelli

Estadao Conteudo

