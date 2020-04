Após ver Flamengo campeão, Júlio César revela ter se arrependido de aposentadoria

Por Estadão - Estadão 12

Ídolo do Flamengo, o ex-goleiro Júlio César revelou que se sentiu arrependido de ter encerrado a carreira em 2018, pouco antes de o time rubro-negro viver uma de suas melhores temporadas da história e conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano.

Em entrevista ao canal Desimpedidos, Júlio César afirmou que, depois que viu o time do coração ser campeão em sequência, no ano passado, pensou que poderia ter esticado um pouco mais a carreira.

“Deu, sim (arrependimento)”, revelou. “Eu queria muito ter sido campeão brasileiro pelo clube que amo. E, quando (o Flamengo) se consagrou campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, eu pensei que devia ter segurado mais um aninho…Nem que eu fosse o 3º goleiro, só de ter vivido aquele momento com o grupo já estava bom”, completou o ídolo flamenguista.

Júlio César teve contato com parte do elenco, já que se aposentou há pouco tempo, em abril de 2018, justamente com a camisa do Flamengo. Sua última partida defendendo a meta do time rubro-negro foi coroada com vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, em partida do Campeonato Brasileiro.

“Fiquei muito feliz pela galera, já que, nos três meses que fiquei no Flamengo, em 2018, conheci a maioria dos jogadores que se consagraram em 2019”, afirmou o ex-goleiro, que atualmente vive em Portugal e atua como agente de jogadores.

Depois que parou de jogar, o ex-jogador, apaixonado pelo Flamengo, continua acompanhando o time. Foi a Lima, no Peru, assistir à final da Libertadores diante do River Plate. Na ocasião, emocionado com a virada relâmpago da equipe rubro-negra, ele chegou a desmaiar. Mais tarde, em dezembro, Júlio César foi escolhido pela Fifa para entrar em campo e apresentar o troféu do Mundial de Clubes, antes da decisão entre o clube carioca e o Liverpool.

Goleiro titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, Júlio César também relembrou o 7 a 1 sofrido para a Alemanha. Ele afirmou que, depois da partida, pensou em encerrar a carreira tamanho o trauma causado pelo vexame histórico no Mineirão.

“Após esse jogo, eu lembro que estava tão transtornado que chamei a minha família na Granja Comary aquele dia e fiz uma reunião dizendo para todo mundo ali que eu iria acabar com a minha carreira e não jogaria mais”, relembrou. “Mas aí acabou a Copa, passaram alguns dias e fui jogar no Benfica”, completou o ex-atleta.

