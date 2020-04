Petrobras confirma redução do preço do diesel em 10% a partir de segunda-feira

Por Estadão - Estadão 136

A Petrobras confirmou informação neste sábado, 25, de que o preço do litro do óleo diesel automotivo – S10 e S500 – vai ficar em média 10% mais barato nas refinarias a partir da próxima segunda-feira.

Inicialmente, a informação havia partido da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a partir de comunicado feito pela estatal às suas clientes, as distribuidoras.

A queda do diesel e de outros derivados de petróleo acompanham a derrocada do preço do petróleo desde o início da pandemia do coronavírus, que afetou drasticamente a demanda global. No Brasil, a queda de consumo do diesel é da ordem de 22% desde o início da pandemia. O último ajuste do combustível havia sido na segunda-feira passada, 20, com queda de 4%.

Fernanda Nunes e Denise Luna

Estadao Conteudo

