Frente de prefeitos considera graves as acusações de Moro e cobra investigação

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) considerou graves as revelações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, nesta sexta-feira, 24, de tentativas de interferência do presidente, Jair Bolsonaro, sobre investigações da Polícia Federal e cobrou investigação sobre os fatos.

Ao anunciar o pedido de demissão, o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato afirmou que a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo do comando da PF foi feita por Bolsonaro, sem seu conhecido e com falso registro de exoneração a pedido e acusou o presidente de tentar interferir na PF para acessar informações sigilosas.

Em nota, a FNP cobrou apurações. “Alertamos para a gravidade das declarações sobre as possíveis interferências políticas em investigações e inquéritos em andamento. Sobre isso, pedimos que sejam tomadas as devidas medidas de apuração e investigação. O País precisa saber do que se tratam essas denúncia.”

O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, pediu abertura de investigação sobre o caso, nesta sexta-feira.

O prefeito de Campinas (SP), Jonas Donizette, destacou que Moro sempre foi aberto às demandas da Frente Nacional de Prefeitos, que representa 406 governos municipais, entre eles, todas as capitais. “Reconhecemos o trabalho desenvolvido por Sérgio Moro, no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública que sempre acolheu as demandas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).”

Ricardo Brandt e Fausto Macedo

Estadao Conteudo

