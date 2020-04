Moro era pilar do governo, mas pilar quando cai pode ser substituído, diz Carla

Por Estadão - Estadão 13

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou neste sábado, 25, em entrevista à rede de televisão CNN, que o ex-ministro Sergio Moro, “era um pilar do governo, mas quando cai, pode ser substituído”.

Ao contrário dos outros ministros, Moro vivia uma “esfera de frieza” na relação com Jair Bolsonaro, segundo ela. Enquanto isso, os demais ministros têm uma relação “amistosa” com Bolsonaro. “Ministros chegam no Planalto entram e batem na porta. Moro acha que precisava de um convite, existia uma esfera de frieza na relação dos dois. Não existia liga, algo que os conectasse”, disse.

Na entrevista à CNN, ela acusou diversas vezes o ex-juiz de ter premeditado o vazamento das conversas, reveladas ontem no Jornal Nacional, da TV Globo: “Ele estava preparando para atacar.”

Para tentar melhorar o relacionamento de Moro com o presidente, Zambelli disse ter falado com esposa do presidente, Michelle Bolsonaro.

O objetivo era organizar um jantar ou almoço no próximo domingo. Na conversa com Moro pelo WhatsApp, a parlamentar chega a comentar sobre a possibilidade e ele responde que Rosângela, sua esposa, está em Curitiba. “Tire esta sexta e vá para a casa, domingo a gente almoça com o presidente”, afirmou a parlamentar, em mensagem a Moro.

Ela disse ainda que tem muitos conhecidos na Polícia Federal e havia uma avaliação de que o então diretor geral da instituição e braço direito de Moro, Maurício Valeixo, “não estava agradando a tropa”.

Altamiro Silva Junior

Estadao Conteudo

