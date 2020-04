Deputado diz que teve conversa particular com Bolsonaro 'sobre o futuro'

Por Estadão - Estadão 23

Uma das visitas recebidas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, 25, o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) disse ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que foi chamado para uma conversa particular “sobre o futuro”. “Foi só um café da manhã com o presidente. Falamos sobre o futuro e sobre os próximos passos. Foi só um papo mesmo”, comentou.

De Paula não revelou outros detalhes do bate-papo.

Ele confirmou a presença do ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, no Alvorada na manhã deste sábado, mas disse não saber o motivo da visita de Jorge ao presidente nesta manhã.

Jorge é um dos cotados para assumir a cadeira deixada por Sergio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De Paula disse que é provável que ele seja mesmo o novo chefe da pasta. “Ele é alguém da altíssima confiança do presidente e seria um ótimo quadro. Torcemos para que seja ele”, comentou o deputado.

O filho do presidente senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) também esteve no Alvorada no período da manhã. O deputado Hélio Bolsonaro (PSL-RJ) também chegou ainda antes do meio-dia.

Mais cedo entraram também o secretário de assuntos fundiários do Ministério da Agricultura, Nabhan Garcia, o secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, e o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

