Silvia Poppovic é demitida e 'Aqui na Band' passa por mudanças

A demissão de Silvia Poppovic foi confirmada pela Band nesta sexta-feira, 24. A apresentadora apresentava o Aqui na Band há quase um ano, ao lado de Luís Ernesto Lacombe.

“A emissora confirma o desligamento da apresentadora. Os colunistas Fernando Gomes, Nana Rude e Sergio Tannuri também deixam a atração”, informou a assessoria da Band, em nota, destacando outras saídas.

Em seguida, a nota conclui: “Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista seguem no comando do Aqui na Band. Veruska Boechat continuará participando da atração em reportagens especiais, assim com o chef Dalton Rangel, com seu quadro diário de culinária”.

