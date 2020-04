Após demissão, Joice inicia campanha para Moro candidatar-se à Presidência

Por Estadão - Estadão 18

Após Sergio Moro anunciar sua saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) iniciou uma campanha no Twitter para que o ex-ministro se candidate à presidência da República, em pleito que será disputado em 2022.

“Começa AGORA campanha MORO 2022! Sérgio Moro mostrou sua estatura. É herói nacional. Não se alia a corruptos, não abafa investigações, não negocia com bandidos. O governo perde seu maior ativo moral. Mas o Brasil ganha o melhor candidato para a presidência da República”, afirmou Joice, que ainda publicou a hashtag.#Moro2022.

Na manhã de hoje, 24, apoiadores do ex-juiz da Lava-Jato, diante das especulações de sua demissão, alçaram a tag #SaiaMoro ao primeiro lugar dos trending topics do Twitter. Dentre as publicações, muitos usuários se mostraram favoráveis à possibilidade de ter Moro como presidente. “Sérgio Moro é o próximo presidente do Brasil. Sentem e esperem!”, previu um usuário na rede social.

