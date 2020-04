'Falta espaço fiscal para puxar investimentos'

Por Estadão - Estadão 6

O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, avaliou na quinta-feira, 23, ser necessário aumentar muito o investimento na retomada da economia após a crise, mas enfatizou que o governo não tem a capacidade de liderar esse movimento. “O governo não tem força para puxar investimento via recurso público, falta espaço fiscal. Mas quando sairmos da crise, cabe a nós mostrar aos investidores privados que teremos estabilidade de regras para recebermos esses investimentos”, afirmou, em teleconferência organizada pelo Lide Ceará. “Precisamos aprovar as reformas e a agenda de privatizações para dar aos investidores privados a segurança para investirem no Brasil”, completou.

Sem a participação da equipe econômica, a Casa Civil lançou quarta-feira o Plano Pró-Brasil.

Mansueto negou desacordo entre as alas política e econômica do governo e argumentou que houve um ruído de comunicação em torno do lançamento do Plano Pró-Brasil: “Levei um susto com notícias sobre um ‘Plano Marshall’ brasileiro, porque o Plano Marshall foi usado para reconstruir a Europa e não precisamos reconstruir País algum. O que existe, e eu vejo isso de forma positiva, é a coordenação de ações de combate à crise na Casa Civil. Não há briga política dentro do governo.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Eduardo Rodrigues e

Lorenna Rodrigues

Estadao Conteudo

