Hernanes diz que São Paulo será campeão ou 'vai chegar perto' nesta temporada

Por Estadão

O meia Hernanes e o goleiro Tiago Volpi estão otimistas com o São Paulo para a sequência da temporada. Os dois jogadores participaram de uma “live” com o comentarista Caio Ribeiro e projetaram o que pode acontecer com o time quando as competições voltarem a ser realizadas. Para o meia, a equipe está preparada para ser campeã ou pelo menos brigará pelo título.

“A casa está organizada. Ano passado a gente manteve praticamente 25 jogadores e manteve o treinador. Se a gente não ganhar algo neste ano, vamos chegar perto. Essa receita vai permitir que o São Paulo volte a ganhar. Estamos no caminho certo e é questão de tempo se mantiver esse trabalho que está sendo feito”, disse Hernanes.

Tiago Volpi também mostrou otimismo, mas evitou falar em títulos. “A gente conseguia sentir o torcedor entrando neste ritmo. Vindo para o estádio sabendo que a equipe ia funcionar de maneira positiva”, comentou o goleiro, que destacou também o fato do elenco já ter entendido o que deseja o técnico Fernando Diniz. “Acho que todo mundo já tem muito claro o que é a ideia de jogo do Diniz, vai ser muito mais fácil para a gente a retomada. Não é novo, não é algo que vamos retomar do zero”.

Apesar do discurso otimismo, Tiago Volpi admite que ainda não sabe se o futebol brasileiro voltará a ser jogado nesta temporada. “Se 2020 terminar, tem tudo para ser um ano bonito na história do São Paulo”, ponderou.

O São Paulo fez o seu último jogo no dia 14 de março, quando derrotou o Santos por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. O elenco tricolor está de férias até o começo de maio, mas existe a possibilidade dos atletas ganharem mais alguns dias de folga.

