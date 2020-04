Câmara dos EUA aprova pacote de US$ 480 bi para pequenas empresas e hospitais

Por Estadão - Estadão 2

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmou em sua conta oficial no Twitter que a Casa aprovou o pacote fiscal de US$ 480 bilhões que fornecerá recursos financeiros adicionais a pequenas empresas e hospitais. “Momentos atrás, a Câmara aprovou uma assistência urgentemente necessária para combater o coronavírus e salvar vidas”, escreveu Pelosi. O projeto vai agora para a sanção do presidente americano, Donald Trump.

O pacote, que já havia sido aprovado no Senado na terça-feira, prevê US$ 310 bilhões adicionais ao programa do governo de empréstimos a pequenas empresas, cujos fundos se esgotaram na semana passada. O projeto também inclui US$ 75 bilhões em assistência a hospitais, US$ 25 bilhões para expandir os testes de covid-19 em todo o país e US$ 60 bilhões para outros empréstimos e doações.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

