Alcolumbre adia votação no Senado após Câmara aumentar impacto de microcrédito

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), adiou a votação da proposta que cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. A sessão, inicialmente marcada para as 16 horas desta quinta-feira, 23, ficou para as 9 horas desta sexta, 24.

O projeto foi aprovado inicialmente no Senado, mas foi alterado pelos deputados federais e voltou para análise dos senadores. A Câmara diminuiu o limite de empréstimo de 50% para 30% do faturamento anual da empresa. Além disso, aumentou o aporte da União no programa de R$ 10,9 bilhões para R$ 15,9 bilhões.

Senadores pediram mais tempo para analisar as modificações da Câmara. “Temos mais essas horas para aprovar um projeto que possa ser sancionado e assegurar os recursos para os micro e pequenos empreendedores do Brasil”, afirmou Alcolumbre.

Autor do projeto, o líder do PL no Senado, Jorginho Mello (SC), concordou com as alterações na Câmara. Outros senadores, porém, ainda sugerem mudanças. “Ficou bom o resultado. O relatório está pronto para ser votado amanhã e não deixar ninguém com dúvida. Tem consenso”, disse Mello ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Daniel Weterman

Estadao Conteudo

