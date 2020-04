Organização ajuda na conquista da qualidade de vida

Por Estadão - Estadão 3

A pandemia do coronavírus transformou a rotina de boa parte dos brasileiros. Home office, aulas suspensas, academia fechada, fim dos passeios com os amigos, higienização das mãos constantemente, delivery. Necessário para esse momento, o isolamento social pode ser útil para reflexão e, assim, a construção de hábitos mais saudáveis.

A correria do dia a dia muitas vezes não nos permite avaliar com perfeição determinadas atitudes prejudiciais para a saúde. Mesmo matriculados, muitos não frequentam regularmente a academia. Sem tempo, o café da manhã saudável é substituído por um salgado no refeitório da empresa. Até mesmo a qualidade do sono é desprezada.

Com o tempo extra, é possível organizar a rotina e, assim, construir hábitos mais saudáveis que devem ser mantidos mesmo após o fim do isolamento social.

Organização

Mudar hábitos não é uma tarefa tão simples. Basta ver a dificuldade de um fumante para largar o vício. O segredo para a transformação começa com a identificação dos problemas. Para isso, aproveite alguns minutos do seu dia para refletir sobre a sua vida, identificando pontos que precisam ser alterados, assim como atividades que podem ser acrescentadas.

Com papel e caneta na mão, anote os pontos negativos do seu dia a dia e estabelece uma estratégia para a transformação. Aqui, é preciso ser realista, estabelecendo metas claras e fáceis de implementar.

Transformação

Mesmo nessa nova realidade temporária, comece a colocar em prática as mudanças, simulando uma rotina normal. Quer incluir um café da manhã saudável em seu dia a dia? Então construa um cardápio e acorde mais cedo para prepara-lo. Precisa perde peso? Elimine agora o excesso de guloseimas na dispensa, evite pedir pizza todas as noites e crie organize um cardápio mais saudável e equilibrado.

Precisa de tempo para ir até a academia com a frequência desejada? Monte uma agenda para organizar as suas tarefas diárias, estabeleça um horário para os exercícios e comece a prática em casa. Deseja ter mais tempo para os filhos? Separe um horário na sua agenda e, a partir de agora, não abra mão dessa atividade diária.

Dica

Organizar a rotina ajuda até mesmo com sono. A dica é conter a empolgação. Mudar não é fácil. Por isso, não é preciso iniciar todas as substituições ao mesmo tempo. Estabeleça dois ou quatro pontos iniciais e comece. Marque em um papel as tarefas e diariamente registre as que foram realizadas. Após um tempo executando as novas atividades elas estarão adaptadas ao seu dia a dia. Com isso, chegou o momento de escolher outras ações para dar sequência à transformação na mudança.

Com a vida organizada, sobra tempo até mesmo para dormir mais e construir hábitos saudáveis que ajudarão durante a pandemia e também após esse período.

