Esportivo suspende treinos novamente após reunião com Federação Gaúcha

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Esportivo, de Bento Gonçalves, voltou atrás de sua decisão e cancelou novamente os treinamentos, que haviam sido retomados na última quinta-feira. A posição inicial do clube gerou desconforto e foi repensada após reunião com os outros integrantes do Campeonato Gaúcho e a Federação Gaúcha de Futebol, nesta quarta-feira.

Em nota oficial do Esportivo, o presidente Laudir Miguel Piccoli afirmou que havia entendido que os times sem divisão nos campeonatos nacionais poderiam voltar a treinar. “O Esportivo tinha o entendimento de que os clubes sem divisão nos campeonatos nacionais poderiam voltar aos treinos. Agora essa questão ficou esclarecida e decidimos suspender as atividades”, explicou.

A nota ainda informou que uma nova reunião será convocada pela FGF para definir o futuro do Campeonato Gaúcho e que os 27 atletas serão comunicados sobre o retorno assim que houver uma definição.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

O retorno dos treinos do Esportivo após um mês de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus gerou polêmica. Até mesmo o presidente da FGF, Luciano Hocsman, se pronunciou contrário à decisão. Durante o período, o Esportivo treinou no Estádio Montanha dos Vinhedos e o elenco trabalhou em horários diferentes para realizar atividades sem contato físico.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado após a terceira rodada do segundo turno, em 15 de março. O Esportivo ocupa a terceira colocação do Grupo B com seis pontos, atrás de Grêmio, com nove, e Caxias, com sete, integrantes da zona de classificação às semifinais.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.