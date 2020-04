Witzel vai avaliar isolamento social na quinta

Por Estadão - Estadão 10

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), vai se reunir com secretários na próxima quinta, 23, para avaliar o quadro de isolamento social contra o novo coronavírus no Estado. As atuais medidas estão em vigor até o dia 30, quando poderão ser parcial ou totalmente renovadas ou flexibilizadas.

Witzel quer receber informações seguras de seus auxiliares, inclusive com relação aos hospitais de campanha, para analisar uma saída segura e gradual da quarentena. Segundo fonte próxima ao governador, não há ainda nenhuma decisão tomada quanto a esse processo.

O mandatário fluminense integra a frente formada por governadores, a maioria de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, como o tucano João Doria (SP), em defesa das medidas de isolamento social para retardar a contaminação pela doença. A medida é recomendada por médicos e cientistas, para evitar uma sobrecarga nos sistemas de saúde por excesso de pacientes em curto espaço de tempo, o que levaria os hospitais a um colapso. O governador é crítico da postura de Bolsonaro, que defende o rápido fim da quarentena para que a economia não seja prejudicada.

Há duas semanas, ao renovar as medidas, Witzel suspendeu o isolamento em 30 cidades pequenas, do interior, onde não tinham sido registrados casos da doença.

