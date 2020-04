Bolsonaro coloca governo 'em rota de colisão com a democracia', dizem advogados

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

A Associação de Advogados de São Paulo (AASP) afirma que repudia “qualquer tentativa de ataque à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito” e que a participação do presidente Jair Bolsonaro “em atos de apoio ao AI-5 e à intervenção militar colocam o governo em rota de colisão com a democracia e as suas instituições”.

Segundo nota da instituição, “tal conduta, além de negar o Estado de Direito, é manifestamente contrária às normas de distanciamento social estabelecidas pela OMS e pelo Ministério da Saúde diante da pandemia da covid-19 que assola o mundo”. “Todos os brasileiros que compreendem a gravidade humanitária da pandemia do coronavírus e estão comprometidos com a liberdade individual e a autodeterminação coletiva precisam trabalhar juntos, acima de quaisquer diferenças políticas”, comunica o texto.

As declarações da entidade acontecem um dia após o presidente Jair Bolsonaro ter discursado a apoiadores em Brasília durante ato que pedia a reedição do AI-5 e o fechamento do Congresso Nacional e do STF.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Pedro Caramuru

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement