Após sofrer acidente doméstico em SP, Raul Gil diz que passa bem

Raul Gil, de 82 anos, escorregou dentro de sua casa, em São Paulo, local onde estava passando a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus. O apresentador sofreu fraturas nas costelas e precisou passar por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein.

Apesar do susto, o Raul Gil publicou uma foto em seu Instagram dizendo que está bem. “Logo estarei gravando meu programa e alegrando como sempre todas as tardes de sábado, em nome do senhor Jesus”, escreveu o apresentador.

A previsão é que ele receba alta em breve. De acordo com comunicado do SBT, que informa que Raul Gil testou negativo para coronavírus, a previsão de alta do apresentador é para esta segunda-feira, 20. A emissora está reprisando os melhores momentos do Programa Raul Gil dos últimos dez anos. A gravação da atração televisiva está pausada devido à pandemia da covid-19.

Recentemente, o apresentador divulgou um vídeo nas redes sociais no qual parabeniza os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate ao coronavírus.

